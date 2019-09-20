Массовое заминирование в Киеве: проверили более 60 объектов, взрывчатку не нашли

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Полиция Киева утром снова получила сообщение о массовом заминировании: 20 жилых домов, 8 родильных домов, 11 детских садов, 22 торговых центров, посольств и мостов. Как сообщили на официальной странице МВД в Facebook, проверки завершились, ничего опасного не нашли, передает УНН.