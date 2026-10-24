У Києві сталася стрілянина, є загиблий та поранений

У Святошинському районі Києва під час конфлікту між чоловіками сталася стрілянина, внаслідок якої одна людина загинула, ще одну госпіталізували. Про це повідомляє поліція Києва, пише УНН.

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Попередньо відомо, що на вулиці між компанією чоловіків відбувся конфлікт, у ході якого один з них дістав пістолет травматичної дії та здійснив декілька пострілів у бік опонентів.

Від отриманих поранень один з потерпілих загинув, іншого - госпіталізовано. Наразі лікарі надають йому допомогу. Правоохоронці затримали стрільця.

Всі обставини події зʼясовуються.

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