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В Киеве произошла стрельба, есть погибший и раненый

Киев • УНН

 • 5980 просмотра

В Святошинском районе Киева мужчина открыл стрельбу во время конфликта. Один пострадавший погиб, другого госпитализировали, стрелка задержали.

В Киеве произошла стрельба, есть погибший и раненый

В Святошинском районе Киева во время конфликта между мужчинами произошла стрельба, в результате которой один человек погиб, еще одного госпитализировали. Об этом сообщает полиция Киева, пишет УНН.

Подробности

Предварительно известно, что на улице между группой мужчин произошел конфликт, в ходе которого один из них достал пистолет травматического действия и произвел несколько выстрелов в сторону оппонентов.

От полученных ранений один из пострадавших погиб, другого госпитализировали. В настоящее время врачи оказывают ему помощь. Правоохранители задержали стрелка.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

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Ольга Розгон

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