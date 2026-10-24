В Киеве произошла стрельба, есть погибший и раненый

В Святошинском районе Киева во время конфликта между мужчинами произошла стрельба, в результате которой один человек погиб, еще одного госпитализировали. Об этом сообщает полиция Киева, пишет УНН.

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Предварительно известно, что на улице между группой мужчин произошел конфликт, в ходе которого один из них достал пистолет травматического действия и произвел несколько выстрелов в сторону оппонентов.

От полученных ранений один из пострадавших погиб, другого госпитализировали. В настоящее время врачи оказывают ему помощь. Правоохранители задержали стрелка.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

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