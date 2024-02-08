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Актуальне
У Києві перейменували Повітрофлотський проспект на честь Повітряних сил

У Києві перейменували Повітрофлотський проспект на честь Повітряних сил

Київ • УНН

 • 25274 перегляди

У Києві перейменували Повітрофлотський проспект на проспект Повітряних сил України.

У Києві з'явився проспект Повітряних сил України, на який запропонували раніше перейменувати Повітрофлотський проспект, повідомив у четвер мер столиці Віталій Кличко, пише УНН.

Відсьогодні в Києві є проспект Повітряних сил України! Слава нашим захисникам! Слава Україні!

- написав Кличко у Telegram.

Деталі

Раніше сьогодні мер Києва повідомив, що сьогодні на засіданні Київради у межах дерусифікації збиралися ухвалити низку перейменувань столичних вулиць та проспектів. Зокрема, йдеться про перейменування Повітрофлотського проспекту в проспект Повітряних сил України.

"За таку назву виступають кияни, виступає керівництво Генштабу та ГУР, наші військові. Маємо звернення від них. І це питання ми вже обговорюємо давно", - вказав Кличко.

Перейменування саме Повітрофлотського проспекту на на честь Повітряних сил підтвердив депутат Київради Вадим Васильчук у Facebook.

"88 - за! Кияни відстояли своє! Проспект Повітрофлотський перейменовано на честь Повітряних Сил", - написав Васильчук.

Доповнення

Нардеп Роман Лозинський вказав, що пропозицію про перейменування проспекту внесли військові льотчики, зокрема з 40-ї бригади тактичної авіації - легендарні "Привиди Києва". Це перейменування отримало рекордну підтримку киян на громадських обговореннях - 90% опитаних підтримали таку назву.

У Харкові перейменували вулицю Пушкінську26.01.24, 16:09 • 21741 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Київ
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