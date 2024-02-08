В Киеве переименовали Воздухофлотский проспект в честь Воздушных сил

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Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
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Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

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В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
  •  101620 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

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Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
  •  131180 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

Эксклюзив
Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
  •  148069 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

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В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
07.02.24  •  178519 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

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Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
06.02.24  •  231765 просмотра

Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

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Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
06.02.24  •  250782 просмотра

Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

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ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
06.02.24  •  232415 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

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У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
05.02.24  •  252688 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве переименовали Воздухофлотский проспект в честь Воздушных сил

В Киеве переименовали Воздухофлотский проспект в проспект Воздушных сил Украины.

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В Киеве переименовали Воздухофлотский проспект в честь Воздушных сил

Военная помощь Украине - это инвестиция в будущее: в ОП отметили важность международной поддержки

Советник руководителя Офиса президента отмечает, что для международных партнеров военная поддержка Украины - это инвестиция в уменьшение рисков глобальной войны, считает советник Офиса Президента.

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Военная помощь Украине - это инвестиция в будущее: в ОП отметили важность международной поддержки

В Исландии вулкан активизировался третий раз за два месяца, извергая лаву и дым

Вулкан в Исландии извергается уже третий раз с декабря, извергая лаву и дым.

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В Исландии вулкан активизировался третий раз за два месяца, извергая лаву и дым

Новая миссия NASA по изучению океанов и климата Земли успешно стартовала

Новый спутник НАСА для наблюдения за Землей PACE был успешно запущен на орбиту для изучения состояния океана, качества воздуха и последствий изменения климата.

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Новая миссия NASA по изучению океанов и климата Земли успешно стартовала

Европарламент призывает ЕС усилить сакции против беларуси и освободить всех политических заключенных - СМИ

Европарламент призвал ЕС усилить санкции против беларуси и освободить 1400 политических заключенных, которых там удерживают.

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Европарламент призывает ЕС усилить сакции против беларуси и освободить всех политических заключенных - СМИ

рф вывела в акваторию Черного моря ракетоноситель фрегат "Адмирал Макаров"- Гуменюк

Россия разместила в Черном море ракетный фрегат "Адмирал Макаров", способный нести до восьми ракет "Калибр".

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рф вывела в акваторию Черного моря ракетоноситель фрегат "Адмирал Макаров"- Гуменюк

Си Цзиньпин провел телефонный разговор с путиным: о чем говорили

Глава Китая Си Цзиньпин и путин обсудили укрепление двусторонних связей и сотрудничества во время телефонного разговора накануне китайского Нового года по лунному календарю.

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Си Цзиньпин провел телефонный разговор с путиным: о чем говорили

Федоров встретился с делегацией из США: обсудили потребности Украины в киберзащите

Министр цифровой трансформации Украины обсудил с американскими партнерами краткосрочные и долгосрочные потребности Украины в сфере киберзащиты с целью усиления сотрудничества в сфере кибербезопасности против российских угроз.

Политика •   •  14336 просмотра
Федоров встретился с делегацией из США: обсудили потребности Украины в киберзащите

Выполнил более 380 боевых вылетов: защищая Украину погиб летчик-штурмовик Владислав Рыков

Летчик Владислав Рыков, который совершил 385 боевых вылетов, защищая Украину, погиб во время выполнения задания 7 февраля 2024 года, о чем сообщил его сослуживец Ростислав Лазаренко.

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Выполнил более 380 боевых вылетов: защищая Украину погиб летчик-штурмовик Владислав Рыков

"Рейган переворачивается в могиле": Туск высказался относительно блокирования помощи Украине в Сенате США

Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал американских сенаторов-республиканцев за блокирование в Сенате США законопроекта, который бы оказал помощь Украине, заявив, что бывший президент США Рональд Рейган, который помог многим восстановить свободу и независимость, был бы расстроен их действиями.

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"Рейган переворачивается в могиле": Туск высказался относительно блокирования помощи Украине в Сенате США