В Киеве переименовали Воздухофлотский проспект в честь Воздушных сил

В Киеве появился проспект Воздушных сил Украины, на который предложили ранее переименовать Воздухофлотский проспект, сообщил в четверг мэр столицы Виталий Кличко, пишет УНН.

С сегодняшнего дня в Киеве есть проспект Воздушных сил Украины! Слава нашим защитникам! Слава Украине! - написал Кличко в Telegram.

Детали

Ранее сегодня мэр Киева сообщил, что сегодня на заседании Киевсовета в рамках дерусификации собирались принять ряд переименований столичных улиц и проспектов. В частности, речь идет о переименовании Воздухофлотского проспекта в проспект Воздушных сил Украины.

"За такое название выступают киевляне, выступает руководство Генштаба и ГУР, наши военные. Есть обращение от них. И этот вопрос мы уже обсуждаем давно", - указал Кличко.

Переименование именно Воздухофлотского проспекта на в честь Воздушных сил подтвердил депутат Киевсовета Вадим Васильчук в Facebook.

"88 - за! Киевляне отстояли свое! Проспект Воздухофлотский переименован в честь Воздушных Сил", - написал Васильчук.

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