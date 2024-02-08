В Киеве переименовали Воздухофлотский проспект в честь Воздушных сил
В Киеве переименовали Воздухофлотский проспект в проспект Воздушных сил Украины.
Военная помощь Украине - это инвестиция в будущее: в ОП отметили важность международной поддержки
Советник руководителя Офиса президента отмечает, что для международных партнеров военная поддержка Украины - это инвестиция в уменьшение рисков глобальной войны, считает советник Офиса Президента.
В Исландии вулкан активизировался третий раз за два месяца, извергая лаву и дым
Вулкан в Исландии извергается уже третий раз с декабря, извергая лаву и дым.
Новая миссия NASA по изучению океанов и климата Земли успешно стартовала
Новый спутник НАСА для наблюдения за Землей PACE был успешно запущен на орбиту для изучения состояния океана, качества воздуха и последствий изменения климата.
Европарламент призывает ЕС усилить сакции против беларуси и освободить всех политических заключенных - СМИ
Европарламент призвал ЕС усилить санкции против беларуси и освободить 1400 политических заключенных, которых там удерживают.
рф вывела в акваторию Черного моря ракетоноситель фрегат "Адмирал Макаров"- Гуменюк
Россия разместила в Черном море ракетный фрегат "Адмирал Макаров", способный нести до восьми ракет "Калибр".
Си Цзиньпин провел телефонный разговор с путиным: о чем говорили
Глава Китая Си Цзиньпин и путин обсудили укрепление двусторонних связей и сотрудничества во время телефонного разговора накануне китайского Нового года по лунному календарю.
Федоров встретился с делегацией из США: обсудили потребности Украины в киберзащите
Министр цифровой трансформации Украины обсудил с американскими партнерами краткосрочные и долгосрочные потребности Украины в сфере киберзащиты с целью усиления сотрудничества в сфере кибербезопасности против российских угроз.
Выполнил более 380 боевых вылетов: защищая Украину погиб летчик-штурмовик Владислав Рыков
Летчик Владислав Рыков, который совершил 385 боевых вылетов, защищая Украину, погиб во время выполнения задания 7 февраля 2024 года, о чем сообщил его сослуживец Ростислав Лазаренко.
"Рейган переворачивается в могиле": Туск высказался относительно блокирования помощи Украине в Сенате США
Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал американских сенаторов-республиканцев за блокирование в Сенате США законопроекта, который бы оказал помощь Украине, заявив, что бывший президент США Рональд Рейган, который помог многим восстановить свободу и независимость, был бы расстроен их действиями.