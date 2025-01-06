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У Києві оголошено повітряну тривогу

У Києві оголошено повітряну тривогу

Київ • УНН

 • 33911 перегляди

У столиці України оголошено повітряну тривогу, мешканців просять прямувати до укриттів. Повітряні Сили ЗСУ фіксують рух ворожих безпілотників над кількома областями, включаючи Київську.

У столиці оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє Київська міська державної адміністрація, передає УНН.  

УВАГА! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про рух ворожих безпілотників у різних напрямках над територією України. БпЛА зафіксовано над Чернігівською, Київською, Житомирською, Харківською та іншими областями.

Ворог атакує: ударні БпЛА зафіксовано одразу у 8 областях 06.01.25, 01:47 • 26636 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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