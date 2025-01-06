У Києві оголошено повітряну тривогу
Київ • УНН
У столиці України оголошено повітряну тривогу, мешканців просять прямувати до укриттів. Повітряні Сили ЗСУ фіксують рух ворожих безпілотників над кількома областями, включаючи Київську.
У столиці оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє Київська міська державної адміністрація, передає УНН.
УВАГА! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту
Нагадаємо
Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про рух ворожих безпілотників у різних напрямках над територією України. БпЛА зафіксовано над Чернігівською, Київською, Житомирською, Харківською та іншими областями.
Ворог атакує: ударні БпЛА зафіксовано одразу у 8 областях 06.01.25, 01:47 • 26636 переглядiв