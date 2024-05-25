У Криму пролунали вибухи
Київ • УНН
В окупованих кримських містах Євпаторія та Севастополь пролунали вибухи, що спричинило повітряну тривогу та призупинення руху громадського транспорту в Севастополі.
В окупованій Євпаторії чутно вибухи, розповів Суспільне Крим місцевий житель, передає УНН.
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В окупованому Севастополі оголошена повітряна тривога, повідомив так званий "губернатор" міста Михайло Развожаєв. Також у місті зупинив рух морський та наземний громадський транспорт.
Загарбники евакуюють військових із Джанкою та активно відновлюють аеродроми у глибині окупованого Криму - "АТЕШ"24.05.24, 11:29 • 17607 переглядiв