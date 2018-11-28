У Кремлі пояснили, чому Путін не відповів Порошенку

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КИЇВ. 28 листопада. УНН.  Запит з боку України на проведення телефонної розмови президентів Росії й України Володимира Путіна й Петра Порошенка був, але ця розмова не відбулася. Про це повідомив помічник президента РФ Юрій Ушаков, передає УНН із посиланням на ТАСС.

"Можу вам сказати, що запит був, але ця розмова не відбулася", - сказав представник Кремля, уточнивши при цьому, що запит був зроблений українською стороною.

Ушаков пояснив, що в процесі підготовки такого роду контакту оцінювалася ціла низка факторів, зокрема, сумісність графіків для такої розмови.

"З огляду на це запит був, а розмови не було", - резюмує Ушаков.

Раніше Президент України Петро Порошенко заявив, що після інциденту в Керченській протоці хотів поговорити  про звільнення українських моряків і суден з президентом Росії Володимиром Путіним, але в Москві не відповіли.

Як повідомляв УНН, у Кремлі заявили, що інцидент із захопленням українських суден російськими прикордонниками в Керченській протоці не потребує прямих переговорів президентів України та Росії Петра Порошенка та Володимира Путіна.

Нагадаємо, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь - з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.

Нагадаємо, згідно з президентським указом №393 воєнний стан  вводиться із 14:00 26 листопада 2018 року строком на 30 діб до 14:00 26 грудня 2018 року. Президент підписав закон на затвердження цього указу. Закон передбачає введення воєнного стану у 10 областях України.

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