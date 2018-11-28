У Кремлі пояснили, чому Путін не відповів Порошенку

"Можу вам сказати, що запит був, але ця розмова не відбулася", - сказав представник Кремля, уточнивши при цьому, що запит був зроблений українською стороною.

Ушаков пояснив, що в процесі підготовки такого роду контакту оцінювалася ціла низка факторів, зокрема, сумісність графіків для такої розмови.

"З огляду на це запит був, а розмови не було", - резюмує Ушаков.

Раніше Президент України Петро Порошенко заявив, що після інциденту в Керченській протоці хотів поговорити про звільнення українських моряків і суден з президентом Росії Володимиром Путіним, але в Москві не відповіли.

Як повідомляв УНН, у Кремлі заявили, що інцидент із захопленням українських суден російськими прикордонниками в Керченській протоці не потребує прямих переговорів президентів України та Росії Петра Порошенка та Володимира Путіна.

Нагадаємо, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь - з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.

Нагадаємо, згідно з президентським указом №393 воєнний стан вводиться із 14:00 26 листопада 2018 року строком на 30 діб до 14:00 26 грудня 2018 року. Президент підписав закон на затвердження цього указу. Закон передбачає введення воєнного стану у 10 областях України.