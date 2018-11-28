В Кремле объяснили, почему Путин не ответил Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Запрос со стороны Украины на проведение телефонного разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко был, но этот разговор не состоялся. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Могу вам сказать, что запрос был, но этот разговор не состоялся", - сказал представитель Кремля, уточнив при этом, что запрос был сделан украинской стороной.
Ушаков пояснил, что в процессе подготовки такого рода контакта оценивался целый ряд факторов, в частности, совместимость графиков для такого разговора.
"Учитывая это запрос был, а разговора не было", - резюмирует Ушаков.
Ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил, что после инцидента в Керченском проливе хотел поговорить об освобождении украинских моряков и судов с президентом России Владимиром Путиным, но в Москве не ответили.
Как сообщал УНН, в Кремле заявили, что инцидент с захватом украинских судов российскими пограничниками в Керченском проливе не требует прямых переговоров президентов Украины и России Петра Порошенко и Владимира Путина.
Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива произошел российский вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.
В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.
Напомним, согласно президентскому указу №393 военное положение вводится с 14:00 26 ноября 2018 года сроком на 30 суток до 14:00 26 декабря 2018 года. Президент подписал закон на утверждение этого указа. Закон предусматривает введение военного положения в 10 областях Украины.