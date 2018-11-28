В Кремле объяснили, почему Путин не ответил Порошенко

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Запрос со стороны Украины на проведение телефонного разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко был, но этот разговор не состоялся. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.