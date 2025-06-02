У Костянтинівці завершили аварійно-відновні роботи після удару рф 1 червня

На локаціях потужного ворожого удару по Костянтинівці на Донеччині, який росія влаштувала вночі напередодні, завершено аварійно-відновлювальні роботи. Про це повідомили у ДСНС, передає УНН.

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російська авіація завдала удару по житловому сектору Костянтинівки та інфраструктурних об'єктах. Під завалами будівель опинилися люди, виникла масштабна пожежа.

Надзвичайники дістали з-під завалів тіло загиблої жінки. Також вдалося деблокувати ще двох жителів, яких виявили під уламками зруйнованої будівлі.

Вогнеборці розібрали майже 500 кг будівельних конструкцій. Роботи завершені.

Рятувальникам вдалося локалізувати загоряння на площі 160 квадратних метрів, однак через повторні обстріли ліквідацію пожежі довелося припинити.

Загалом унаслідок обстрілу загинула одна людина, четверо поранені. Також пошкоджені 27 приватних будинків і один об’єкт інфраструктури.унаслідок обстрілу.

Нагадаємо

У Білозерському на Донеччині завершено аварійно-рятувальні та пошукові роботи на місці частково зруйнованої п’ятиповерхівки внаслідок російського обстрілу. Під час розбору завалів рятувальники виявили фрагменти тіл загиблих і передали їх на експертизу для подальшої ідентифікації.