В Константиновке завершили аварийно-восстановительные работы после удара рф 1 июня

На локациях мощного вражеского удара по Константиновке в Донецкой области, который россия устроила ночью накануне, завершены аварийно-восстановительные работы. Об этом сообщили в ГСЧС, передает УНН.

Детали

российская авиация нанесла удар по жилому сектору Константиновки и инфраструктурным объектам. Под завалами зданий оказались люди, возник масштабный пожар.

Чрезвычайники достали из-под завалов тело погибшей женщины. Также удалось деблокировать еще двух жителей, которых обнаружили под обломками разрушенного здания.

Пожарные разобрали почти 500 кг строительных конструкций. Работы завершены.

Спасателям удалось локализовать возгорание на площади 160 квадратных метров, однако из-за повторных обстрелов ликвидацию пожара пришлось прекратить.

В общем в результате обстрела погиб один человек, четверо ранены. Также повреждены 27 частных домов и один объект инфраструктуры. в результате обстрела.

Напомним

В Белозерском в Донецкой области завершены аварийно-спасательные и поисковые работы на месте частично разрушенной пятиэтажки в результате российского обстрела. Во время разбора завалов спасатели обнаружили фрагменты тел погибших и передали их на экспертизу для дальнейшей идентификации.