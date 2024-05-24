У КНДР відбувається підготовка до запуску військового розвідувального супутника – армія Південної Кореї
Київ • УНН
Північна Корея готується до запуску військового супутника-шпигуна зі своєї супутникової пускової бази Тончхан-рі, повідомляють південнокорейські військові.
Військові Південної Кореї виявили підозрілі ознаки підготовки Північної Кореї до запуску військового супутника-шпигуна, заявив у п'ятницю офіційний представник. Про це пише Yonhap News, передає УНН.
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Представник Об'єднаного комітету начальників штабів (ОКНШ) в Сеулі заявив у п’ятницю, 24 травня, що у Північній Кореї відбувається підготовка до запуску військового розвідувального супутника.
"Ознаки підготовки до запуску, як стверджує Північ, "військового розвідувального супутника" були виявлені нещодавно в районі Тончхан-рі, південнокорейські і американські розвідувальні органи уважно стежать за розвитком подій", - йдеться в повідомленні.
База запуску супутників "Сохэ" розташована в Тунчхан-рі, в провінції Північний Пхеньян на північному заході Північної Кореї.
Нагадаємо
росія запустила у космос супутник, який, за оцінкою, швидше всього, є протикосмічною зброєю, на ту ж орбіту, що і урядовий супутник США, повідомив речник Пентагону Пет Райдер під час брифінгу 21 травня.