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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В КНДР происходит подготовка к запуску военного разведывательного спутника - армия Южной Кореи

В КНДР происходит подготовка к запуску военного разведывательного спутника - армия Южной Кореи

Киев  •  УНН

24 мая 2024, 09:50  •  1668 просмотра

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Северная Корея готовится к запуску военного спутника-шпиона со своей спутниковой пусковой базы Тончхан-ри, сообщают южнокорейские военные.

Военные Южной Кореи обнаружили подозрительные признаки подготовки Северной Кореи к запуску военного спутника-шпиона, заявил в пятницу официальный представитель. Об этом пишет Yonhap News, передает УНН.

Детали

Представитель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) в Сеуле заявил в пятницу, 24 мая, что в Северной Корее происходит подготовка к запуску военного разведывательного спутника.

«Признаки подготовки к запуску, как утверждает Север, „военного разведывательного спутника“ были обнаружены недавно в районе Тончхан-ри, южнокорейские и американские разведывательные органы внимательно следят за развитием событий», - говорится в сообщении.

База запуска спутников "Сохэ" расположена в Тунчхан-ре, в провинции Северный Пхеньян на северо-западе Северной Кореи.

Напомним,

россия запустила в космос спутник, который, по оценке, скорее всего, является противокосмическим оружием, на ту же орбиту, что и правительственный спутник США, сообщил представитель Пентагона Пэт Райдер во время брифинга 21 мая.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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