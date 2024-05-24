В КНДР происходит подготовка к запуску военного разведывательного спутника - армия Южной Кореи

Военные Южной Кореи обнаружили подозрительные признаки подготовки Северной Кореи к запуску военного спутника-шпиона, заявил в пятницу официальный представитель. Об этом пишет Yonhap News, передает УНН.

Детали

Представитель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) в Сеуле заявил в пятницу, 24 мая, что в Северной Корее происходит подготовка к запуску военного разведывательного спутника.

«Признаки подготовки к запуску, как утверждает Север, „военного разведывательного спутника“ были обнаружены недавно в районе Тончхан-ри, южнокорейские и американские разведывательные органы внимательно следят за развитием событий», - говорится в сообщении.

База запуска спутников "Сохэ" расположена в Тунчхан-ре, в провинции Северный Пхеньян на северо-западе Северной Кореи.

Напомним,

россия запустила в космос спутник, который, по оценке, скорее всего, является противокосмическим оружием, на ту же орбиту, что и правительственный спутник США, сообщил представитель Пентагона Пэт Райдер во время брифинга 21 мая.