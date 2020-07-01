У столиці за добу госпіталізували 40 пацієнтів з пневмонією - Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. У Києві за добу госпіталізували 40 пацієнтів з пневмонією, всього лікується 442 хворих. Про це під час брифінгу сказав мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
“Не відступає і пневмонія. З таким діагнозом у закладах міста лікуються 442 хворих. Тільки минулої доби госпіталізували 40 пацієнтів”, - сказав Віталій Кличко.
Нагадаємо, в Україні побільшало хворих на пневмонію та госпіталізацій через COVID-19.