У столиці за добу госпіталізували 40 пацієнтів з пневмонією - Кличко

“Не відступає і пневмонія. З таким діагнозом у закладах міста лікуються 442 хворих. Тільки минулої доби госпіталізували 40 пацієнтів”, - сказав Віталій Кличко.

Нагадаємо, в Україні побільшало хворих на пневмонію та госпіталізацій через COVID-19.