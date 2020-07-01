В столице за сутки госпитализировали 40 пациентов с пневмонией - Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. В Киеве за сутки госпитализировали 40 пациентов с пневмонией, всего лечится 442 больных. Об этом во время брифинга сказал мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"Не отступает и пневмония. С таким диагнозом в учреждениях города лечатся 442 больных. Только за прошедшие сутки госпитализировали 40 пациентов", - сказал Виталий Кличко.
Напомним, в Украине увеличилось количество больных пневмонией и госпитализаций из-за COVID-19.