У Києві з 28 жовтня змінюється графік руху міської електрички
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Із 28 жовтня змінюється розклад електропоїздів “Міська електричка”. Про це повідомляє УНН з посиланням на КП “Київпастранс”.
“Із 28 жовтня 2018 року змінюється розклад електропоїздів „Міська електричка“”, — йдеться у повідомленні.
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Із новим розкладом руху вже можна ознайомитись на всіх станціях “Міської електрички”. Із 28 жовтня розклад з’явиться на офіційному сайті КП “Київпастранс”.
Нагадаємо, 22 жовтня у Києві через затримку міської електрички пасажири перекривали колію. Пізніше стало відомо, що проблеми з рухом міської електрички в Києві виникли через брак локомотивних бригад КП “Київпастранс”, а не через графік.
Зазначимо, що на українській залізниці намагаються вирішити питання дефіциту технічних фахівців. А тим часом на залізній дорозі активізувались вандали. Так, 11 жовтня семеро неповнолітніх скоїли хуліганський напад на вагон приміського електропоїзда № 6036 Фастів-Київ. Внаслідок інциденту завдано шкоди на суму близко 200 тисяч гривень.