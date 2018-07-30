Українських випускників забезпечать робочими місцями на залізниці

ukru
Ексклюзив
17:08 • 42520 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

15:22 • 82021 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

15:09 • 85068 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 111807 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 92817 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 115151 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 156705 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 189183 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 288788 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167121 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.9 м/с
82 %
751 мм
Мінлива хмарність, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

25 березня, 10:16 • 99776 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 51750 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 43381 перегляди
Військових капеланів у ЗСУ не достатньо - отець Ростислав

Військових капеланів у ЗСУ не достатньо - отець Ростислав

16:00 • 37100 перегляди
Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

16:44 • 55916 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 111812 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 158004 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 288789 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 219716 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 246327 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 23211 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 43381 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 51750 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 51845 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 66169 перегляди
Актуальне
Українських випускників забезпечать робочими місцями на залізниці

Українських випускників забезпечать робочими місцями на залізниці

Київ • УНН

 • 10176 перегляди

КИЇВ. 30 липня. УНН. Міністерство освіти і науки України і ПАТ “Українська залізниця” підписали Меморандум про співробітництво, який уможливлює розробку навчальних програм та посібників, дуальну освіту, роботу за фахом для випускників закладів освіти - ці та ін. Про це повідомила прес-служба МОН, передає УНН.

“У документі ми прописали ті основні напрями, за якими заклади і вищої, і професійної освіти зможуть співпрацювати з таким масштабним підприємством як „Укрзалізниця“. Для нас така співпраця відкриває багато нових можливостей. Наприклад, ми отримуватимемо та даватимемо закладам інформацію про потреби у залізничниках на ринку праці. Уже зараз ми також плануємо низку спільних заходів щодо профорієнтації молоді. Це особливо актуально під час вступної кампанії, яка, приміром, до закладів ПТО триватиме до 1 вересня. Ми прагнемо, щоб вступники могли більше дізнатися про ті професії, що затребувані на ринку”, — розповіла генеральний директор директорату професійної освіти МОН України Ірина Шумік.

Як зазначається, угода передбачає нові можливості як для закладів профосвіти, так і для вишів.

Сторони домовилися, що робота з підготовки фахівців залізничної галузі триватиме за двома напрямами — теоретичним та практичним.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Стало відомо, коли закінчується вступна кампанія до ПТУ

Теоретичний блок включатиме оновлення освітніх програм, організацію тематичних конференцій, круглих столів та семінарів. Фахівців “Укрзалізниці” залучатимуть до роботи в екзаменаційних комісіях, співпраці над дипломними проектами тощо.

Практичний блок допомагатиме студентам та учням закріпити отримані під час навчання знання. Так, “Укрзалізниця” організовуватиме практику на базі своїх регіональних філій, допомагатиме покращувати матеріально-технічну базу тим закладам освіти, які готують фахівців для залізничного транспорту.

Крім того, одним з важливих пунктів меморандуму є те, що “Укрзалізниця” допомагатиме випускникам отримувати роботу в підрозділах її регіональних філій.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Перевиробництво білих комірців: що не так із ринком праці

"“Укрзалізниця” як найбільший роботодавець країни зацікавлена у нових кваліфікованих кадрах. Для підвищення якості підготовки персоналу із професійною та вищою освітою для залізничного транспорту, реалізації єдиних підходів щодо професійної орієнтації молоді, закріплення набутих знань, умінь та навичок, отриманих в процесі навчання, а також розробки механізмів забезпечення випускників робочими місцями на підприємствах залізничної галузі, і був укладений Меморандум про співробітництво“,— підкреслила директор департаменту розвитку персоналу та кадрової політики ПАТ “Укрзалізниця” Людмила Василега.

Нагадаємо, що серед найбільш затребуваних державою спеціальностей половина — технічні професії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.52
Bitcoin
$88,143.70
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.56
Золото
$3,054.04
Ethereum
$2,075.61