Українських випускників забезпечать робочими місцями на залізниці
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Міністерство освіти і науки України і ПАТ “Українська залізниця” підписали Меморандум про співробітництво, який уможливлює розробку навчальних програм та посібників, дуальну освіту, роботу за фахом для випускників закладів освіти - ці та ін. Про це повідомила прес-служба МОН, передає УНН.
“У документі ми прописали ті основні напрями, за якими заклади і вищої, і професійної освіти зможуть співпрацювати з таким масштабним підприємством як „Укрзалізниця“. Для нас така співпраця відкриває багато нових можливостей. Наприклад, ми отримуватимемо та даватимемо закладам інформацію про потреби у залізничниках на ринку праці. Уже зараз ми також плануємо низку спільних заходів щодо профорієнтації молоді. Це особливо актуально під час вступної кампанії, яка, приміром, до закладів ПТО триватиме до 1 вересня. Ми прагнемо, щоб вступники могли більше дізнатися про ті професії, що затребувані на ринку”, — розповіла генеральний директор директорату професійної освіти МОН України Ірина Шумік.
Як зазначається, угода передбачає нові можливості як для закладів профосвіти, так і для вишів.
Сторони домовилися, що робота з підготовки фахівців залізничної галузі триватиме за двома напрямами — теоретичним та практичним.
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Теоретичний блок включатиме оновлення освітніх програм, організацію тематичних конференцій, круглих столів та семінарів. Фахівців “Укрзалізниці” залучатимуть до роботи в екзаменаційних комісіях, співпраці над дипломними проектами тощо.
Практичний блок допомагатиме студентам та учням закріпити отримані під час навчання знання. Так, “Укрзалізниця” організовуватиме практику на базі своїх регіональних філій, допомагатиме покращувати матеріально-технічну базу тим закладам освіти, які готують фахівців для залізничного транспорту.
Крім того, одним з важливих пунктів меморандуму є те, що “Укрзалізниця” допомагатиме випускникам отримувати роботу в підрозділах її регіональних філій.
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"“Укрзалізниця” як найбільший роботодавець країни зацікавлена у нових кваліфікованих кадрах. Для підвищення якості підготовки персоналу із професійною та вищою освітою для залізничного транспорту, реалізації єдиних підходів щодо професійної орієнтації молоді, закріплення набутих знань, умінь та навичок, отриманих в процесі навчання, а також розробки механізмів забезпечення випускників робочими місцями на підприємствах залізничної галузі, і був укладений Меморандум про співробітництво“,— підкреслила директор департаменту розвитку персоналу та кадрової політики ПАТ “Укрзалізниця” Людмила Василега.
Нагадаємо, що серед найбільш затребуваних державою спеціальностей половина — технічні професії.