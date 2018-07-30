Украинских выпускников обеспечат рабочими местами на железной дороге

“В документе мы прописали те основные направления, по которым учреждения и высшего, и профессионального образования смогут сотрудничать с таким масштабным предприятием как ”Укрзализныця“. Для нас такое сотрудничество открывает много новых возможностей. Например, мы будем получать и давать учреждениям информацию о потребности в железнодорожниках на рынке труда. Уже сейчас мы также планируем ряд совместных мероприятий по профориентации молодежи. Это особенно актуально во время вступительной кампании, которая, к примеру, в учреждениях ПТО продлится до 1 сентября. Мы стремимся, чтобы поступающие могли больше узнать о тех профессиях, которые востребованы на рынке”, - рассказала генеральный директор директората профессионального образования МОН Украины Ирина Шумик.

Как отмечается, соглашение предусматривает новые возможности как для заведений профобразования, так и для вузов.

Стороны договорились, что работа по подготовке специалистов железнодорожной отрасли будет продолжаться по двум направлениям — теоретическому и практическому.

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Теоретический блок будет включать обновление образовательных программ, организацию тематических конференций, круглых столов и семинаров. Специалистов “Укрзализныци” будут привлекать к работе в экзаменационных комиссиях, для сотрудничества над дипломными проектами и др.

Практический блок поможет студентам и учащимся закрепить полученные во время обучения знания. Так, “Укрзализныця” будет организовывать практику на базе своих региональных филиалов, помогать улучшать материально-техническую базу тем учебным заведениям, которые готовят специалистов для железнодорожного транспорта.

Кроме того, одним из важных пунктов меморандума является то, что “Укрзализныця” будет помогать выпускникам получать работу в подразделениях ее региональных филиалов.

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“"Укрзализныця“ как крупнейший работодатель страны заинтересована в новых квалифицированных кадрах. Для повышения качества подготовки персонала с профессиональным и высшим образованием для железнодорожного транспорта, реализации единых подходов по профессиональной ориентации молодежи, закрепления приобретенных знаний, умений и навыков, полученных в процессе обучения, а также разработки механизмов обеспечения выпускников рабочими местами на предприятиях железнодорожной отрасли, и был заключен Меморандум о сотрудничестве”, - подчеркнула директор департамента развития у персонала и кадровой политики ОАО “Укрзализныця” Людмила Василега.

Напомним, что среди наиболее востребованных государством специальностей половина — технические профессии.