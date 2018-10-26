В Киеве с 28 октября изменится график движения городской электрички

“С 28 октября 2018 года изменяется расписание электропоездов ”Городская электричка“", - говорится в сообщении.

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С новым расписанием движения уже можно ознакомиться на всех станциях “Городской электрички”. С 28 октября расписание появится на официальном сайте КП “Киевпастранс”.

Напомним, 22 октября в Киеве из-за задержки городской электрички пассажиры перекрывали путь. Позже стало известно, что проблемы с движением городской электрички в Киеве возникли из-за нехватки локомотивных бригад КП “Киевпастранс”, а не из-за графика.

Отметим, что на украинской железной дороге пытаются решить вопрос дефицита технических специалистов. А тем временем на железной дороге активизировались вандалы. Так, 11 октября семь несовершеннолетних совершили хулиганское нападение на вагон пригородного электропоезда № 6036 Фастов-Киев. В результате инцидента нанесен ущерб на сумму около 200 тысяч гривен.