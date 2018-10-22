В "Укрзалізниці" пояснили причину зупинки електрички у Києві

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Проблеми з рухом міської електрички в Києві виникли через брак локомотивних бригад КП “Київпастранс”, а не через графік. Про це повідомила прес-служба ПАТ “Укрзалізниця”, передає УНН.

“Кількість поїздів міської електрички в Києві зменшилася через брак локомотивних бригад, а не через недотримання графіка”, — йдеться у повідомленні.

Так, 22 жовтня 2018 року для забезпечення курсування міських поїздів на лінію вийшло 7 складів замість 9. Два поїзди не курсували через відсутність локомотивних бригад КП “Київпастранс”, а не порушення графіка руху поїздів.

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Заявка на кількість поїздів КП “Київпастранс” щодобово узгоджується з “Укрзалізницею”. Графік курсування швидкісних, пасажирських і вантажних поїздів розроблений з урахуванням виконання графіка руху міських поїздів у повному обсязі. Зокрема, графіком руху міських електропоїздів у Києві передбачене щоденне курсування 9 електропоїздів у робочі дні та 6 — у вихідні.

Зараз на станції Борщагівка-Технічна знаходяться два резервні склади для забезпечення перевезень міських поїздів. Також у депо в очікуванні ремонту знаходяться 2 склади та один склад проходить випробування після ремонту.

"За 9 місяців цього року для КП “Київпастранс” проведено ремонти 22 електропоїздів, понад 400 разів було проведено технічне обслуговування різних видів", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, 22 жовтня у Києві через затримку міської електрички пасажири перекривали колію.

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