Перехід на зимовий час відобразиться у залізничних квитках
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Час у залізничних квитках вказується з урахуванням переведення стрілок годинника. Про це повідомив Департамент інформаційної політики та зв’язків з громадськістю ПАТ “Укрзалізниця”, передає УНН.
“„Укрзалізниця“ нагадує пасажирам, що 28 жовтня в Україні скасовується дія літнього часу. У залізничних квитках час відправлення та прибуття поїздів вказується вже з урахуванням цього переходу”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 28 жовтня 2018 року о 04:00 за київським часом скасовується дія літнього часу (стрілки годинника буде переведено на одну годину назад).
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“Укрзалізниця” вже відкоригувала графік руху пасажирських, приміських та вантажних поїздів. Тому мандрівникам, які запланували поїздки на найближчі вихідні, а також тим, хто зустрічатиме на вокзалі гостей, варто бути уважними та вчасно перевірити свій годинник.
Усі зміни були заздалегідь внесені та узгоджені з адміністраціями сусідніх країн.
Нагадаємо, перехід на літній час і його відміна відбуваються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року № 509 “Про порядок обчислення часу на території України”.
Зазначимо, що у Мінекономрозвитку не виключили скасування переходу на літній час слідом за ЄС.