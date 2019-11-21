У Києві в День Гідності та Свободи близько 1300 нацгвардійців забезпечують правопорядок
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Близько 1300 нацгвардійців підтримують безпеку громадян в центрі Києва, де сьогодні проходять заходи за участі великої кількості громадян з нагоди відзначення Дня Гідності та Свободи. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НГУ.
“Для забезпечення громадського порядку в місті Києві з нагоди відзначення Дня Гідності та Свободи залучено близько 1300 військовослужбовців Національної гвардії України. Службу гвардійці несуть спільно з рятувальниками, вибухотехніками, кінологами та працівниками Національної поліції в посиленому режимі”, — йдеться в повідомленні.
Окрім цього, нацгвардійці залучаються до несення служби в інших регіонах України. Проведення масових заходів планується протягом трьох днів з 21 по 23 листопада по всій країні.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський і його дружина Олена вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні.
Як повідомлялося, на Майдані у Києві розпочалося віче “Ми маємо Гідність”.