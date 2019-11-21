На Майдані у Києві розпочалося віче "Ми маємо Гідність"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Сьогодні у День Гідності та Свободи на Майдані Незалежності розпочалося віче “Ми маємо Гідність”, яке організоване громадськими діячами з “Руху опору капітуляції”, передає кореспондент УНН.
Мета організованого віче полягає в зупиненні розведення військ на лінії розмежування. Також, вони виступають проти реалізації формули Штайнмайєра.
У центрі столиці зібралось сотні людей.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський і його дружина Олена вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні.
Як повідомлялося, Україна відзначає День Гідності та Свободи.