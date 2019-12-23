У Києві у приватній садибі згорів чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. У столиці внаслідок пожежі у триповерховому приватному будинку загинула людина. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в місті Києві.
Так, 22 грудня о 23:18 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про пожежу на території приватної садиби на вул. Жураківського, 5, що у Солом’янському районі столиці.
По прибуттю рятувальників, було встановлено, що пожежа виникла в одній із кімнат на 3-поверсі 3-поверхового приватного будинку розміром 10х20 м.
Під час гасіння пожежі в будинку було виявлено тіло чоловічої статі.
О 00:09 23 грудня вогнеборці локалізували пожежу, а о 00:38 – ліквідували її.
Внаслідок пожежі згоріло та пошкоджено 70 кв. м. дерев’яного перекриття, особисті речі, закопчено стіни та стелю житлових кімнат на 3-поверсі.
Причина виникнення займання наразі встановлюється.
Нагадаємо, у Києві у ніч на понеділок сталася пожежа в гуртожитку Національного авіаційного університету, через це евакуйовували 350 людей.