У Києві назвали кількість новонароджених у Новий рік
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. У Новий рік в Києві народилося 59 дітей, з них одна двійня. Про це журналісту УНН повідомила керівник прес-служби Департаменту охорони здоров’я КМДА Наталя Вишневська.
"За 1 січня 2020 року в Києві народилося 59 дітей, з низ 30 хлопчики. Також, народилася одна двійня – дівчатка", — сказала Вишневська.
Нагадаємо, у Києві перед Новим роком народилося майже 60 дітей.
Як повідомлялося раніше, українці звернулися до Президента України Володимира Зеленського із закликом ввести ліцензію на народження дітей.