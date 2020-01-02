В Киеве назвали количество новорожденных в Новый год
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. В Новый год в Киеве родилось 59 детей, из них одна двойня. Об этом журналисту УНН сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.
"За 1 января 2020 года в Киеве родилось 59 детей, из низ 30 мальчики. Также, родилась одна двойня - девочки", - сказала Вишневская.
Напомним, в Киеве перед Новым годом родилось почти 60 детей.
Как сообщалось ранее, украинцы обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом ввести лицензию на рождение детей.