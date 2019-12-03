У Харкові невідомий прикріпив муляж гранати на двері приймальної депутата
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. У Харкові невідома особа прикріпила муляж гранати на двері приймальної народного депутата України та пошкодила елементи фасаду будівлі. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.
Так, 3 грудня, близько 09:15, до поліції надійшло повідомлення про те, що до ручки вхідних дверей приймальні народного депутата України примотаний предмет, схожий на гранату.
Окрім того, невідомі облили зовнішні елементи фасаду будівлі та пошкодили табличку приймальні.
За вказаною у повідомленні адресою виїжджала слідчо-оперативна група та керівництво Київського відділу поліції. На місці поліцейські виявили учбову гранату (муляж) зі слідами іржі та механічними пошкодженнями із запалом до неї.
Речові докази вилучені.
Інформація зареєстрована у Єдиному обліку заяв та повідомлень Київського відділу поліції. На даний час вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України.
Нагадаємо, у Запоріжжі невідомий прикріпив муляж гранати на двері квартири багатоповерхового будинку.