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У Харківській області розширюють ліжковий фонд у лікарнях для хворих на COVID-19

У Харківській області розширюють ліжковий фонд у лікарнях для хворих на COVID-19

Київ • УНН

 • 10660 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. У Харківській області зараз для допомоги хворим на коронавірус залучено близько 3000 ліжок, з них 2100 забезпечені киснем. Про це розповів заступник голови Харківської ОДА Тарас Пастух, передає УНН.

“Зараз ми контрактуємо госпіталь ветеранів — це 256 ліжок. Разом з обласною лікарнею та другою залізничною лікарнею сумарно це додасть нам ще близько 1000 ліжок. І за 2-3 тижні ми зможемо їх повністю забезпечити киснем”, — сказав Пастух.

За його даними, протягом тижня в область має надійти партія кисневих концентраторів — 200 апаратів. Загалом за кошти державної субвенції найближчим часом планується закупити понад 1000 концентраторів.

Заступник голови ОДА зазначив, що наразі захворюваність та необхідність госпіталізації хворих з COVID-19 в області зменшилися.

“У нас на вчора було близько 120 повідомлень на „екстренку“, з них необхідно госпіталізувати було лише 50 осіб. Тобто, ми можемо констатувати, що сьогодні ми маємо зменшення госпіталізації в 2-3 рази. Сьогодні кожна лікарня має вільні ліжка, більш того — вільні ліжка з киснем. Станом на ранок таких ліжок в області понад 600”, — уточнив Пастух.

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Він також повідомив про плани щодо подальшого розширення “ковідного” ліжкового фонду в області: “Минулого тижня в нас було законтрактовано дві залізничні лікарні, вони обидві фактично готові для прийому хворих. Але, щоб не возити в них по 2-3 пацієнти, ми вирішили спершу відкрити одну лікарню. Ми просили, щоб відразу сюди дуже важких хворих не доставляли, щоб дати можливість лікарям адаптуватися до цієї роботи”.

За даними Харківської ОДА, Харківська лікарня на залізничному транспорті № 1 почала приймати пацієнтів з коронавірусною хворобою 27 листопада. Наразі тут перебувають близько 10 хворих. Загалом заклад може прийняти 80-100 пацієнтів з COVID-19.

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За добу в Харківській області зафіксували 120 нових випадків COVID-19, з них 115 — у Харкові. Усього по області зареєстровано 55 330 лабораторно підтверджених випадків СOVID-19, з них 32315 хворих одужало, 750 — померло.

Нагадаємо, в Україні станом на 30 листопада зафіксовано 732 тис. випадків COVID-19, приріст за добу — 9 946. За минулу добу в країні 114 летальних випадків, одужала — 5 771 особа. За весь час пандемії в Україні одужали понад 345 тис. людей, летальних випадків — 12 327.

Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів планує ввести повний локдаун на три тижні з 24 грудня по 15 січня. Водночас прессекретар Президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що можливість локдауну зберігається, проте поки точної дати нема.

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