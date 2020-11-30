В Харьковской области расширяют коечный фонд в больницах для больных COVID-19

“Сейчас мы контрактуем госпиталь ветеранов — это 256 коек. Вместе с областной больницей и второй железнодорожной больницей суммарно это придаст нам еще около 1000 коек. И за 2-3 недели мы сможем их полностью обеспечить кислородом”, — сказал Пастух.

По его данным, в течение недели в область должна поступить партия кислородных концентраторов — 200 аппаратов. Всего за средства государственной субвенции в ближайшее время планируется закупить более 1000 концентраторов.

Заместитель председателя ОГА отметил, что сейчас заболеваемость и необходимость госпитализации больных с COVID-19 в области уменьшились.

“У нас на сегодня было около 120 сообщений на „экстренку“, из них необходимо госпитализировать было только 50 человек. То есть, мы можем констатировать, что сегодня мы имеем уменьшение госпитализации в 2-3 раза. Сегодня каждая больница имеет свободные койки, более того — свободные койки с кислородом. По состоянию на утро таких коек в области более 600”, — уточнил Пастух.

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Он также сообщил о планах по дальнейшему расширению “ковидного” коечного фонда в области: “На прошлой неделе у нас было законтрактовано две железнодорожные больницы, они обе фактически готовы для приема больных. Но, чтобы не возить в них по 2-3 пациента, мы решили сначала открыть одну больницу. Мы просили, чтобы сразу сюда очень тяжелых больных не доставляли, чтобы дать возможность врачам адаптироваться к этой работе”.

По данным Харьковской ОГА, Харьковская больница на железнодорожном транспорте № 1 начала принимать пациентов с коронавирусной болезнью 27 ноября. Сейчас здесь находятся около 10 больных. В общем заведение может принять 80-100 пациентов с COVID-19.

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За сутки в Харьковской области зафиксировали 120 новых случаев COVID-19, из них 115 — в Харькове. Всего по области зарегистрировано 55 330 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 32 315 больных выздоровели, 750 — умерли.

Напомним, в Украине состоянию на 30 ноября зафиксировано 732 тыс. случаев COVID-19, прирост за сутки — 9 946. За минувшие сутки в стране 114 летальных случаев, выздоровел — 5 771 человек. За все время пандемии в Украине выздоровели более 345 тыс. человек, летальных случаев — 12 327.

Как сообщал УНН, Кабинет министров планирует ввести полный локдаун на три недели с 24 декабря по 15 января. В то же время пресс-секретар Президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что возможность локдауна сохраняется, однако пока точной даты нет.