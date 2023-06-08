У Каховському водосховищі рівень води за добу зменшився майже на метр
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. У Каховському водосховищі після підриву дамби продовжується зниження рівня води, повідомили в Укргідроенерго, передає УНН.
Цитата
"Рівень водосховища в районі Нікополя станом на 08:00 8 червня становить 13,05 м. За добу рівень води у Каховському водосховищі зменшився майже на метр", - ідеться у повідомленні.
Деталі
Як повідомляється, наразі продовжуються руйнування водозливної греблі, земляної вставки між будівлею станції та шлюзом.
Укргідроенерго спільно з Укренерго для подальшої збалансованої роботи енергосистеми опрацьовують можливі сценарії з урахуванням наслідків руйнування Каховської гідроелектростанції. Зокрема, для зменшення підтоплень коригується режим роботи гідроелектростанцій та накопичується вода вище Каховської ГЕС у інших водосховищах Дніпровського каскаду.
Також Укргідроенерго спільно з проєктним інститутом Укргідропроєкт опрацьовується проєкт зведення перемички (перекриття) Каховського водосховища для відновлення рівня води до проєктної позначки до підриву. Готується перелік першочергових завдань та робіт.
Доповнення
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
Є додаткова загроза для Запорізької АЕС, але ситуація контрольована, вказали в Енергоатомі.
Відкрито кримінальне провадження про екоцид.
Є загроза затоплення до 80 населених пунктів. У критичній зоні опинилися близько 16 тисяч людей.