В Каховском водохранилище уровень воды за сутки уменьшился почти на метр
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. В Каховском водохранилище после подрыва дамбы продолжается снижение уровня воды, сообщили в Укргидроэнерго, передает УНН.
Цитата
"Уровень водохранилища в районе Никополя по состоянию на 08:00 8 июня составляет 13,05 м. За сутки уровень воды в Каховском водохранилище уменьшился почти на метр", - говорится в сообщении.
Детали
Как сообщается, сейчас продолжаются разрушения водосливной плотины, земляной вставки между зданием станции и шлюзом.
Укргидроэнерго совместно с Укрэнерго для дальнейшей сбалансированной работы энергосистемы прорабатывают возможные сценарии с учетом последствий разрушения Каховской гидроэлектростанции. В частности, для уменьшения подтоплений корректируется режим работы гидроэлектростанций и накапливается вода выше Каховской ГЭС в других водохранилищах Днепровского каскада.
Также Укргидроэнерго совместно с проектным институтом Укргидропроект прорабатывается проект возведения перемычки (перекрытия) Каховского водохранилища для восстановления уровня воды до проектной отметки до подрыва. Готовится перечень первоочередных задач и работ.
Дополнение
6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.
Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.
Открыто уголовное производство об экоциде.
Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.