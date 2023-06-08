В Каховском водохранилище уровень воды за сутки уменьшился почти на метр

Цитата

"Уровень водохранилища в районе Никополя по состоянию на 08:00 8 июня составляет 13,05 м. За сутки уровень воды в Каховском водохранилище уменьшился почти на метр", - говорится в сообщении.

Детали

Как сообщается, сейчас продолжаются разрушения водосливной плотины, земляной вставки между зданием станции и шлюзом.

Укргидроэнерго совместно с Укрэнерго для дальнейшей сбалансированной работы энергосистемы прорабатывают возможные сценарии с учетом последствий разрушения Каховской гидроэлектростанции. В частности, для уменьшения подтоплений корректируется режим работы гидроэлектростанций и накапливается вода выше Каховской ГЭС в других водохранилищах Днепровского каскада.

Также Укргидроэнерго совместно с проектным институтом Укргидропроект прорабатывается проект возведения перемычки (перекрытия) Каховского водохранилища для восстановления уровня воды до проектной отметки до подрыва. Готовится перечень первоочередных задач и работ.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.

Открыто уголовное производство об экоциде.

Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.