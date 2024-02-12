У Франції підірвана найвища вежа електростанції у Сент-Авольді: відео

ukenru
29 березня, 19:41 • 39839 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

29 березня, 17:57 • 91751 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 113565 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 115609 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 230405 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 156063 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 146667 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 132758 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121699 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112857 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
2 м/с
82 %
749 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

29 березня, 15:42 • 53117 перегляди
Вбивство Діани Хріненко: обвинуваченого засуджено до довічного ув'язнення

Вбивство Діани Хріненко: обвинуваченого засуджено до довічного ув'язнення

29 березня, 16:00 • 46633 перегляди
Дружина голови Пентагону була присутня на закритих зустрічах, де обговорювали конфіденційну інформацію - WSJ

Дружина голови Пентагону була присутня на закритих зустрічах, де обговорювали конфіденційну інформацію - WSJ

29 березня, 16:22 • 40218 перегляди
На Сумщині прориву кордону не зафіксовано, але рф діє малими штурмовими групами - Демченко

На Сумщині прориву кордону не зафіксовано, але рф діє малими штурмовими групами - Демченко

29 березня, 16:52 • 48089 перегляди
Сирський заявив, що з початку року противник втратив майже 10 тисяч одиниць техніки

Сирський заявив, що з початку року противник втратив майже 10 тисяч одиниць техніки

29 березня, 17:32 • 42899 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 230405 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 384998 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 440282 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 448669 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 358108 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 113565 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130414 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124613 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98495 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107742 перегляди
Актуальне
У Франції підірвана найвища вежа електростанції у Сент-Авольді: відео

У Франції підірвана найвища вежа електростанції у Сент-Авольді: відео

Київ • УНН

 • 24939 перегляди

Найвища градирня французької вугільної електростанції Еміля Юше в Сент-Авольді була зруйнована в результаті запланованого вибуху, що стало символічним кроком на шляху до перепрофілювання об'єкта на виробництво "зеленого" водню замість викопного палива.

В якості символічного акту переходу на "зелений водень" замість викопного палива, велика градирня однієї з двох французьких вугільних електростанцій зруйнована внаслідок запланованого дистанційного підриву. Про це передає УНН із посиланням на Le Figaro.

Деталі

Найвища вежа електростанції імені Еміля Юше в Сент-Авольді (Мозель) була підірвана близько 11-ї години ранку в неділю, що стало символічним кроком у переведенні об'єкту з вугілля на водень. За лічені секунди градирня номер 5, висота якої становила близько 120 метрів, обвалилася на очах у сотень глядачів.

Moselle TV:

За словами Жана-Мішеля Мазалера, голови компанії GazelEnergie, яка експлуатує станцію, близько 200 осіб, включаючи піротехніків і співробітників поліції, були мобілізовані для ліквідації цієї "блискавки".

Ілон Маск заперечив продаж Starlink росії12.02.24, 05:30 • 35179 переглядiв

Довідково

Еміль Юше - одна з двох вугільних електростанцій, що досі працюють у Франції, поряд з Кордеме (Луара-Атлантик).

Обидві готуються до переходу на біомасу.

Втім наприкінці 2022 року Еміль Юше було відновлено, щоб забезпечити постачання країни в умовах енергетичної напруженості.

Об'єкт в Сент-Авольді має бути перетворений на "еко-платформу": готуються різні проекти, такі як "Emil'hy" (на честь Еміля Юше і водню), який покликаний забезпечити виробництво низьковуглецевого і поновлюваного воденю шляхом електролізу води до 2027 року.

Наразі завершуються інженерні дослідження. До 2030 року проект має на меті досягти загальної потужності 400 МВт і виробляти 56 000 тонн водню на рік. На сьогоднішній день інвестиції в проект становлять 780 мільйонів євро, - піоритетом на початковому етапі буде забезпечення німецького сталеливарного заводу Saarstahl Holding Saar (SHS), розташованого неподалік Еміль Юше.

У Німеччині вбили 17-річного українця через національність12.02.24, 06:24 • 42074 перегляди

Нагадаємо

Франція має намір активізувати дослідження природного водню за рахунок значного фінансування в рамках інвестиційного плану "Франція 2030", про що оголосив президент Макрон, який також наголосив на прискоренні зусиль з декарбонізації енергетики та промисловості.

Президент Франції Еммануель Макрон, під час новорічного звернення до нації в Єлисейському палаці в Парижі, згадавши проведені реформи за останній рік, заявив, що ознаменований літніми Олімпійськими іграми 2024 рік має принести ефективні результати.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини СвітуТехнології
emmanuel-makronЕммануель Макрон
ilon-maskІлон Маск
paryzhПариж
frantsiiaФранція
nimechchynaНімеччина
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,799.90
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,826.64