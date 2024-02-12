У Франції підірвана найвища вежа електростанції у Сент-Авольді: відео

В якості символічного акту переходу на "зелений водень" замість викопного палива, велика градирня однієї з двох французьких вугільних електростанцій зруйнована внаслідок запланованого дистанційного підриву. Про це передає УНН із посиланням на Le Figaro.

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Найвища вежа електростанції імені Еміля Юше в Сент-Авольді (Мозель) була підірвана близько 11-ї години ранку в неділю, що стало символічним кроком у переведенні об'єкту з вугілля на водень. За лічені секунди градирня номер 5, висота якої становила близько 120 метрів, обвалилася на очах у сотень глядачів.

Moselle TV:

За словами Жана-Мішеля Мазалера, голови компанії GazelEnergie, яка експлуатує станцію, близько 200 осіб, включаючи піротехніків і співробітників поліції, були мобілізовані для ліквідації цієї "блискавки".

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Еміль Юше - одна з двох вугільних електростанцій, що досі працюють у Франції, поряд з Кордеме (Луара-Атлантик).

Обидві готуються до переходу на біомасу.

Втім наприкінці 2022 року Еміль Юше було відновлено, щоб забезпечити постачання країни в умовах енергетичної напруженості.

Об'єкт в Сент-Авольді має бути перетворений на "еко-платформу": готуються різні проекти, такі як "Emil'hy" (на честь Еміля Юше і водню), який покликаний забезпечити виробництво низьковуглецевого і поновлюваного воденю шляхом електролізу води до 2027 року.

Наразі завершуються інженерні дослідження. До 2030 року проект має на меті досягти загальної потужності 400 МВт і виробляти 56 000 тонн водню на рік. На сьогоднішній день інвестиції в проект становлять 780 мільйонів євро, - піоритетом на початковому етапі буде забезпечення німецького сталеливарного заводу Saarstahl Holding Saar (SHS), розташованого неподалік Еміль Юше.

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Нагадаємо

Франція має намір активізувати дослідження природного водню за рахунок значного фінансування в рамках інвестиційного плану "Франція 2030", про що оголосив президент Макрон, який також наголосив на прискоренні зусиль з декарбонізації енергетики та промисловості.

Президент Франції Еммануель Макрон, під час новорічного звернення до нації в Єлисейському палаці в Парижі, згадавши проведені реформи за останній рік, заявив, що ознаменований літніми Олімпійськими іграми 2024 рік має принести ефективні результати.