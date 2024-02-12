Во Франции взорвана самая высокая башня электростанции в Сент-Авольде: видео
Киев • УНН
Самая высокая градирня французской угольной электростанции Эмиля Юше в Сент-Авольде была разрушена в результате запланированного взрыва, что стало символическим шагом на пути к перепрофилированию объекта на производство "зеленого" водорода вместо ископаемого топлива.
В качестве символического акта перехода на "зеленый водород" вместо ископаемого топлива, большая градирня одной из двух французских угольных электростанций разрушена в результате запланированного дистанционного подрыва. Об этом передает УНН с ссылкой на Le Figaro.
Детали
Самая высокая башня электростанции имени Эмиля Юше в Сент-Авольде (Мозель) была взорвана около 11 часов утра в воскресенье, что стало символическим шагом в переводе объекта с угля на водород. За считанные секунды градирня номер 5, высота которой составляла около 120 метров, обвалилась на глазах у сотен зрителей.
Мозель ТВ:
По словам Жана-Мишеля Мазалера, главы компании GazelEnergie, которая эксплуатирует станцию, около 200 человек, включая пиротехников и сотрудников полиции, были мобилизованы для ликвидации этой "молнии".
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Справочно
Эмиль Юше - одна из двух угольных электростанций, до сих пор работающих во Франции, рядом с Кордеме (Луара-Атлантик).
Обе готовятся к переходу на биомассу.
Впрочем, в конце 2022 года Эмиль Юше был восстановлен, чтобы обеспечить снабжение страны в условиях энергетической напряженности.
Объект в Сент-Авольде должен быть превращен в "эко-платформу": готовятся различные проекты, такие как "Emil'hy" (в честь Эмиля Юше и водорода), который призван обеспечить производство низкоуглеродного и возобновляемого водорода путем электролиза воды к 2027 году.
Сейчас завершаются инженерные исследования. К 2030 году проект имеет целью достичь общей мощности 400 МВт и производить 56 000 тонн водорода в год. На сегодняшний день инвестиции в проект составляют 780 миллионов евро, - приоритетом на начальном этапе будет обеспечение немецкого сталелитейного завода Saarstahl Holding Saar (SHS), расположенного неподалеку Эмиль Юше.
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Напомним,
Франция намерена активизировать исследования природного водорода за счет значительного финансирования в рамках инвестиционного плана "Франция 2030", о чем объявил президент Макрон, который также отметил ускорение усилий по декарбонизации энергетики и промышленности.
Президент Франции Эммануэль Макрон, во время новогоднего обращения к нации в Елисейском дворце в Париже, упомянув проведенные реформы за последний год, заявил, что ознаменованный летними Олимпийскими играми 2024 год должен принести эффективные результаты.
Во Франции взорвана самая высокая башня электростанции в Сент-Авольде: видео
Самая высокая градирня французской угольной электростанции Эмиля Юше в Сент-Авольде была разрушена в результате запланированного взрыва, что стало символическим шагом на пути к перепрофилированию объекта на производство "зеленого" водорода вместо ископаемого топлива.
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