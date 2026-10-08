У Франції невідомі у масках підпалили поліцейську дільницю у Бордо - як рятувалися копи
Київ • УНН
У Бордо зловмисники в масках підпалили сміттєві баки біля поліцейської дільниці. Вогонь поширився на будівлю, троє поліцейських урятувалися через аварійний вихід.
Французькі правоохоронні органи розпочали кримінальне розслідування після того, як у четвер зловмисники підпалили поліцейську дільницю в районі Капусен (Capucins) у Бордо. Про це йдеться у спільній заяві Міністерства юстиції та прокуратури Бордо, передає УНН із посиланням на Reuters.
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У заяві повідомляється, що група осіб у масках підпалила сміттєві баки біля головного входу до дільниці.
Вогонь перекинувся на решту будівлі, перш ніж його вдалося взяти під контроль; трьом поліцейським довелося рятуватися від полум'я через аварійний вихід.
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