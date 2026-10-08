Во Франции неизвестные в масках подожгли полицейский участок в Бордо — как спасались копы
Киев • УНН
В Бордо злоумышленники в масках подожгли мусорные баки возле полицейского участка. Огонь распространился на здание, трое полицейских спаслись через аварийный выход.
Французские правоохранительные органы начали уголовное расследование после того, как в четверг злоумышленники подожгли полицейский участок в районе Капюсен (Capucins) в Бордо. Об этом говорится в совместном заявлении Министерства юстиции и прокуратуры Бордо, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
В заявлении сообщается, что группа людей в масках подожгла мусорные баки возле главного входа в участок.
Огонь перекинулся на остальную часть здания, прежде чем его удалось взять под контроль; троим полицейским пришлось спасаться от пламени через аварийный выход.
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