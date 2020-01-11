У Держдумі засудили дії Ірану щодо збиття українського літака МАУ

КИЇВ. 11 січня. УНН. Російські парламентарії засуджують дії іранської ВС, які збили під Тегераном літак "Міжнародних авіаліній України" (МАУ). При цьому такі дії були спровоковані США, заявив в суботу заступник голови думського комітету з оборони Юрій Швиткін (фракція "Єдина Росія") в інтерв'ю радіостанції "Говорить Москва", передає "ТАСС", інформує УНН.