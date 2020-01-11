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У Держдумі засудили дії Ірану щодо збиття українського літака МАУ

У Держдумі засудили дії Ірану щодо збиття українського літака МАУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 січня. УНН. Російські парламентарії засуджують дії іранської ВС, які збили під Тегераном літак "Міжнародних авіаліній України" (МАУ). При цьому такі дії були спровоковані США, заявив в суботу заступник голови думського комітету з оборони Юрій Швиткін (фракція "Єдина Росія") в інтерв'ю радіостанції "Говорить Москва", передає "ТАСС", інформує УНН.

"Тут потрібно засуджувати і дії США, і дії Ірану за частиною збитого літака", - підкреслив Швиткін. Він висловив думку, що подія є помилкою одного з військовослужбовців, а не позицією Ірану. "Ми ні в якому разі не підтримуємо дії Ірану в частині збитого Boeing", - вказав при цьому депутат.

За словами Швиткіна, літак дійсно міг бути помилково збитий ракетою, випущеною Іраном. Він пояснив, що в рамках ряду подій через "поспішного рішення" і "недостатньо професійні дії" таке можна теоретично допустити.

У ніч на 11 січня Іран визнав, що український літак був збитий військової ракетою.

Нагадаємо, раніше Іран заперечував, що авіалайнер МАУ, який зазнав катастрофи під Тегераном, був збитий ракетою.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У МАУ відреагували на визнання Іраном провини в катастрофі літака.

Іран запросив представників компанії Boeing взяти участь в розслідуванні причин аварії під Тегераном пасажирського літака "Міжнародних авіаліній України".

Раніше офіційний представник МЗС Ірану Аббас Мусаві звернувся до Канади і низки інших країн з проханням поділитися даними про катастрофу літака МАУ.

"Ми звертаємося до прем'єр-міністра Канади і будь-якого іншого уряду, у якого є інформація про катастрофу, щоб передати її слідчому комітету в Ірані", - сказав Мусаві.

Варто зазначити, що ЗМІ повідомили про те, що український авіалайнер, що розбився в середу в Тегерані, могли помилково збити іранські зенітні ракетні системи (ЗРС).

Крім того, пізніше прем'єр Канади Джастін Трюдо відкрито заявив, що літак МАУ в Ірані був збитий іранськими силами ППО.

Як повідомляв УНН, в четвер увечері The New York Times показав відео з ракетою, яка нібито збила український літак над Іраном.

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