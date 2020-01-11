В Госдуме осудили действия Ирана касательно сбития украинского самолета МАУ

КИЕВ. 11 января. УНН. Российские парламентарии осуждают действия иранских ВС, которые сбили под Тегераном самолет "Международных авиалиний Украины" (МАУ). При этом такие действия были спровоцированы США, заявил в субботу зампредседателя думского комитета по обороне Юрий Швыткин (фракция "Единая Россия") в интервью радиостанции "Говорит Москва", передает "ТАСС", информирует УНН.