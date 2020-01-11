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В Госдуме осудили действия Ирана касательно сбития украинского самолета МАУ

В Госдуме осудили действия Ирана касательно сбития украинского самолета МАУ

Киев  •  УНН

 • 15763 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. Российские парламентарии осуждают действия иранских ВС, которые сбили под Тегераном самолет "Международных авиалиний Украины" (МАУ). При этом такие действия были спровоцированы США, заявил в субботу зампредседателя думского комитета по обороне Юрий Швыткин (фракция "Единая Россия") в интервью радиостанции "Говорит Москва", передает "ТАСС", информирует УНН.

"Здесь нужно осуждать и действия США, и действия Ирана по части сбитого самолета", - подчеркнул Швыткин. Он высказал мнение, что произошедшее является ошибкой одного из военнослужащих, а не позицией Ирана. "Мы ни в коем случае не поддерживаем действия Ирана в части сбитого Boeing", - указал при этом депутат.

По словам Швыткина, самолет действительно мог быть непреднамеренно сбит ракетой, выпущенной Ираном. Он пояснил, что в рамках происходивших в суматохе событий из-за "скоропалительного решения" и "недостаточно профессиональных действий" такое можно теоретически допустить.

В ночь на 11 января Иран признал, что украинский самолет был сбит военной ракетой

Напомним, ранее Иран отрицал, что авиалайнер МАУ, потерпевший катастрофу под Тегераном, был сбит ракетой.

Иран пригласил представителей компании Boeing принять участие в расследовании причин аварии под Тегераном пассажирского самолета “Международных авиалиний Украины”.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави обратился в Канаду и ряда других стран с просьбой поделиться данными о катастрофе самолета МАУ.

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“Мы обращаемся к премьер-министру Канады и любого другого правительства, у которого есть информация о катастрофе, чтобы передать ее следователю комитета в Иране”, — сказал Мусави.

Стоит отметить, ранее СМИ сообщили о том, что украинский авиалайнер, разбившийся в среду в Тегеране, могли ошибочно сбить иранские зенитные ракетные системы (ЗРС).

Кроме того, позже премьер Канады Джастин Трюдо открыто заявил, что самолет МАУ в Иране был сбит иранскими силами ПВО.

Как сообщал УНН, в четверг вечером The New York Times показал видео с ракетой, которая якобы сбила украинский самолет над Ираном.

Украинские Национальные Новости

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