У ДБР перевіряють причетність нардепа до розтрати 2,5 млрд грн банку "Фінанси та кредит"

"...на причетність до злочинної схеми перевіряємо народного депутата України", - написала Варченко.

Додамо, що Варченко у своєму дописі не зазначила про кого із нардепів йде мова.

Нагадаємо, двом топ-менеджерам банку “Фінанси та кредит” оголосили про підозру. Вони, за попередньою версією слідства, перебуваючи у змові з іншими посадовими особами банку, розтратили 2,5 мільярда гривень банку.

Раніше Нацбанк заявив про співпрацю з ДБР у справі кредитного портфеля.