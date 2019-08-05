У ДБР перевіряють причетність нардепа до розтрати 2,5 млрд грн банку "Фінанси та кредит"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Народного депутата України перевіряють на причетність до розтрати 2,5 млрд грн банку "Фінанси та кредит". Про це у Facebook написала перший заступник директора ДБР Ольга Варченко, передає УНН.
"...на причетність до злочинної схеми перевіряємо народного депутата України", - написала Варченко.
Додамо, що Варченко у своєму дописі не зазначила про кого із нардепів йде мова.
Нагадаємо, двом топ-менеджерам банку “Фінанси та кредит” оголосили про підозру. Вони, за попередньою версією слідства, перебуваючи у змові з іншими посадовими особами банку, розтратили 2,5 мільярда гривень банку.
Раніше Нацбанк заявив про співпрацю з ДБР у справі кредитного портфеля.