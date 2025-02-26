У Чорному та Азовському морях російські бойові кораблі відсутні
Київ • УНН
У Чорному та Азовському морях відсутні російські бойові кораблі. В Середземному морі перебувають 4 кораблі рф, з яких 3 несуть крилаті ракети "Калібр".
У Чорному та Азовському морях - без ворожих кораблів, у Середземному морі 4 російські ракетоносії "Калібрів". Про це повідомляють ВМС України в оперативній інформації станом на 06:00 26.02.2025, пише УНН.
У Чорному морі ворожі кораблі відсутні, в Азовському морі ворожі кораблі відсутні,
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Також зазначається, що в Середземному морі 4 ворожі кораблі, з яких 3 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 26 ракет.
За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 0 суден;
- до Азовського моря – 2 судна, які рухались з протоки Босфор.
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