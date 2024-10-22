У Чернівцях створять новий індустріальний парк: що відомо
Київ • УНН
Кабмін включив до Реєстру індустріальних парків парк "Чернівці". Це дозволить створити близько 750 нових робочих місць у сфері переробної промисловості, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Кабінет міністрів включив до Реєстру індустріальних (промислових) парків індустріальний парк "Чернівці", який дозволить створити близько 750 нових робочих місць у сфері переробної промисловості. Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
Деталі
".... рішення - створюємо індустріальний парк в Чернівцях, що згенерує близько 750 нових робочих місць у сфері переробної промисловості", - сказав Шмигаль.
Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук уточнив у Telegram, що Кабмін включив до Реєстру індустріальних (промислових) парків індустріальний парк "Чернівці".
За даними Мінекономіки, ініціатором створення парку є Чернівецька міська рада, яка для будівництва необхідної інфраструктури планує залучити кошти місцевого бюджету, грантове та банківське фінансування, а також кошти державного бюджету за програмою розвитку індустріальних парків. Будівництво та облаштування об’єктів, що будуть розташовані на території парку планується переважно коштом учасників та інших суб’єктів індустріального парку.
Парк займатиме площу 17,276 га і дозволить створити близько 750 нових робочих місць у різних галузях переробної промисловості таких як, машинобудування, виробництво меблів, електричного обладнання, медичних виробів, бетону, пластмас, а також у сфері логістики.
Доповнення
Кабінет міністрів України включив до Реєстру індустріальних (промислових) парків парк "Маʼрижани" та "Добросин Інвест Парк".
До Реєстру індустріальних парків внесено вже 96 індустріальних парків.