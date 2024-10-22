В Черновцах создадут новый индустриальный парк: что известно

Кабинет министров включил в Реестр индустриальных (промышленных) парков индустриальный парк «Черновцы», который позволит создать около 750 новых рабочих мест в сфере перерабатывающей промышленности. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

Детали

«.... решение - создаем индустриальный парк в Черновцах, что сгенерирует около 750 новых рабочих мест в сфере перерабатывающей промышленности», - сказал Шмыгаль.

Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук уточнил в Telegram, что Кабмин включил в Реестр индустриальных (промышленных) парков индустриальный парк «Черновцы».

По данным Минэкономики, инициатором создания парка является Черновицкий городской совет, который для строительства необходимой инфраструктуры планирует привлечь средства местного бюджета, грантовое и банковское финансирование, а также средства государственного бюджета по программе развития индустриальных парков. Строительство и обустройство объектов, которые будут расположены на территории парка планируется преимущественно за счет участников и других субъектов индустриального парка.

Парк будет занимать площадь 17,276 га и позволит создать около 750 новых рабочих мест в различных отраслях перерабатывающей промышленности таких как, машиностроение, производство мебели, электрического оборудования, медицинских изделий, бетона, пластмасс, а также в сфере логистики.

Дополнение

Кабинет министров Украины включил в Реестр индустриальных (промышленных) парков парк «Марижаны» и «Добросин Инвест Парк».

В Реестр индустриальных парков внесено уже 96 индустриальных парков.