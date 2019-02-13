У чергах на КПВВ на Донбасі зібралось понад 300 авто
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Сьогодні в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил у чергах стоять 340 авто, передає УНН із посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.
"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 30/50; "Мар’їнка" – 60/50; "Новотроїцьке" – 40/50; "Гнутове" – 25/35", - йдеться у повідомленні.
Прикордонники запевняють, що всі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування відкрились за зимовим графіком роботи та працюють у штатному режимі.
За минулу добу відмічається збільшення пасажиро-транспортного потоку, так через КПВВ прослідувало 40,1 тисячі осіб та 4,6 тисячі транспортних засобів.
Нагадаємо, за останні тижні 10 осіб загинуло в умовах очікування переходу через блокпости на Донбасі.