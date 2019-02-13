В очередях на КПВВ на Донбассе собралось более 300 авто
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Сегодня в контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил в очередях стоят 340 авто, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 30/50; "Марьинка" - 60/50; "Новотроицкое" - 40/50; "Гнутово" - 25/35", - говорится в сообщении.
Пограничники уверяют, что все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения открылись по зимнему графику работы и работают в штатном режиме.
За минувшие сутки отмечается увеличение пассажиро-транспортного потока, так через КПВВ последовало 40,1 тысячи человек и 4,6 тысячи транспортных средств.
Напомним, за последние недели 10 человек погибли в условиях ожидания перехода через блокпосты на Донбассе.