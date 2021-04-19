У Бундестазі заявили про підтримку України через передислокацію російських військ

Деталі

Тому парламентська фракція ХДС/ХСС у німецькому Бундестазі очікує від міністрів закордонних справ ЄС прояву рішучої позиції щодо Москви.

Цитата

“Якщо Європа буде говорити спільною мовою з цього центрального питання європейського мирного порядку, це надасть обнадійливий вплив на наших друзів і сусідів у Східній Європі. Це також є ознакою трансатлантичної єдності. Російська військова діяльність у Чорному морі, сусідами якого є також країни НАТО, вимагає тісної співпраці з трансатлантичним співтовариством цінностей, яке твердо стоїть на боці України”, — йдеться у заяві фракції.

Нагадаємо

Глава провідної фракції Європарламенту — Європейської народної партії (ЄНП) — Манфред Вебер закликав зупинити реалізацію проекту газопроводу Nord Stream 2 (“Північний потік-2”) в разі подальшого загострення ситуації на сході України. Політична група “Європейської народної партії” просить наступного тижня провести парламентські дебати на пленарній сесії Європарламенту щодо нарощування російських сил на кордоні з Україною.

Контекст

Переговори відбудуться після того, як лідери України, Франції й Німеччини минулого тижня закликали Росію припинити нарощування військ поблизу кордону України і в окупованому Криму на тлі занепокоєння щодо намірів Москви.

Останнім часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації.

Крім того, у вівторок, 30 березня, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу військовій безпеці держави.

За словами Хомчака, по станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим міститься 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.

Варто зазначити, напередодні відбулось засідання Тристоронньої контактної групи, під час якої сторони підтвердили необхідність повного та всеосяжного дотримання режиму припинення вогню.