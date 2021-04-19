В Бундестаге заявили о поддержке Украины из-за передислокации российских войск
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Передислокация десятков тысяч российских солдат на Крымский полуостров и к украинской границе вызывает опасения Бундестага по поводу военной операции против Украины. Об этом говорится в заявлении франкции ХДС/ХСС на сайте депутата Юргена Хардта, пишет УНН.
Детали
Поэтому парламентская фракция ХДС / ХСС в немецком Бундестаге ожидает от министров иностранных дел ЕС проявления решительной позиции в отношении Москвы.
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“Если Европа будет говорить на одном языке с этого центрального вопроса европейского мирного порядка, это даст обнадеживающий влияние на наших друзей и соседей в Восточной Европе. Это также является признаком трансатлантического единства. Российская военная деятельность в Черном море, соседями которого также страны НАТО, требует тесного сотрудничества с трансатлантическим сообществом ценностей, которое твердо стоит на стороне Украины”, - говорится в заявлении фракции.
Напомним
Глава ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП) — Манфред Вебер призвал остановить реализацию проекта газопровода Nord Stream 2 ( “Северный поток-2”) в случае дальнейшего обострения ситуации на востоке Украины. Политическая группа “Европейской народной партии” просит на следующей неделе провести парламентские дебаты на пленарной сессии Европарламента по наращиванию российских сил на границе с Украиной.
Контекст
Переговоры состоятся после того, как лидеры Украины, Франции и Германии на прошлой неделе призвали Россию прекратить наращивание войск вблизи границы Украины и в оккупированном Крыму на фоне беспокойства относительно намерений Москвы.
В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации.
Кроме того, во вторник, 30 марта, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины — на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.
По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержится 28 батальонных тактических групп противника, а именно — в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.
Стоит отметить, накануне состоялось заседание Трехсторонней контактной группы, во время которой стороны подтвердили необходимость полного и всеобъемлющего соблюдения режима прекращения огня.