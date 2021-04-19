Ескалація на Сході: у Німеччині закликали зупинити "Північний потік-2" у разі загострення ситуації
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Глава провідної фракції Європарламенту — Європейської народної партії (ЄНП) — Манфред Вебер закликав зупинити реалізацію проекту газопроводу Nord Stream 2 (“Північний потік-2”) в разі подальшого загострення ситуації на сході України. Про це він заявив в опублікованому інтерв’ю Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) напередодні переговорів по відеозв’язку міністрів закордонних справ країн ЄС, пише УНН.
Деталі
Німецький політик вважає, що Євросоюз повинен направити Москві “недвозначний сигнал”. “Якщо ситуація на сході України загостриться, то „Північного потоку-2“ більше не можна буде дотримуватися”, — вважає Вебер. Він також сказав, що РФ причетна до кібератаки, кампанії з дезінформації, а також визнав її дії “реальною загрозою для ЄС і Заходу”.
У свою чергу заступник голови фракції Вільної демократичної партії в Бундестазі Александер граф Ламбсдорфф в інтерв’ю газеті Passauer Neue Presse сказав, що Москва створює умови для військового втручання в ситуацію на Донбасі. У зв’язку з цим він вважає за необхідне розширення санкцій проти РФ в такому випадку. “Тоді проект газопроводу „Північний потік-2“ повинен бути негайно зупинений, це абсолютно очевидно”, — сказав політик.
Доповнення
Відносини з Росією будуть обговорюватися в понеділок на відеоконференції міністрів закордонних справ ЄС. Переговори носять неформальний характер.