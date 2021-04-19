Ескалація на Сході: у Німеччині закликали зупинити "Північний потік-2" у разі загострення ситуації

Деталі

Німецький політик вважає, що Євросоюз повинен направити Москві “недвозначний сигнал”. “Якщо ситуація на сході України загостриться, то „Північного потоку-2“ більше не можна буде дотримуватися”, — вважає Вебер. Він також сказав, що РФ причетна до кібератаки, кампанії з дезінформації, а також визнав її дії “реальною загрозою для ЄС і Заходу”.

У свою чергу заступник голови фракції Вільної демократичної партії в Бундестазі Александер граф Ламбсдорфф в інтерв’ю газеті Passauer Neue Presse сказав, що Москва створює умови для військового втручання в ситуацію на Донбасі. У зв’язку з цим він вважає за необхідне розширення санкцій проти РФ в такому випадку. “Тоді проект газопроводу „Північний потік-2“ повинен бути негайно зупинений, це абсолютно очевидно”, — сказав політик.

Доповнення

Відносини з Росією будуть обговорюватися в понеділок на відеоконференції міністрів закордонних справ ЄС. Переговори носять неформальний характер.