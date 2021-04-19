Эскалация на Востоке: в Германии призвали остановить "Северный поток-2" в случае обострения ситуации

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 апреля. УНН. Глава ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП) — Манфред Вебер призвал остановить реализацию проекта газопровода Nord Stream 2 (“Северный поток-2”) в случае дальнейшего обострения ситуации на востоке Украины. Об этом он заявил в опубликованном интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) в преддверии переговоров по видеосвязи министров иностранных дел стран ЕС, пишет УНН.

Детали

Немецкий политик считает, что Евросоюз должен направить Москве “недвусмысленный сигнал”. “Если ситуация на востоке Украины обострится, то „Северного потока-2“ больше нельзя будет придерживаться”, — полагает Вебер. Он также сказал, что РФ причастна к кибератакам, кампании по дезинформации, а также счел ее действия “реальной угрозой для ЕС и Запада”.

В свою очередь зампред фракции Свободной демократической партии в Бундестаге Александер граф Ламбсдорфф в интервью газете Passauer Neue Presse сказал, что Москва создает условия для военного вмешательства в ситуацию на Донбассе. В связи с этим он считает необходимым расширение санкций против РФ в таком случае. “Тогда проект газопровода „Северный поток-2“ должен быть немедленно остановлен, это совершенно очевидно”, — сказал политик.

Дополнение

Отношения с Россией будут обсуждаться в понедельник на видеоконференции министров иностранных дел ЕС. Переговоры носят неформальный характер.

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