В Європарламенті закликають провести обговорення російської загрози Україні

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"Колективний обов'язок Європи - підтвердити нашу підтримку України, і ми хотіли б почути від президентів Європейської комісії і Ради Європи, як Європейський Союз має намір це зробити", - сказала депутат Європарламенту, заступник голови групи ЄНП у міжнародних справах Сандра Калнієте.

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За словами євродепутата, Росія зосередила понад 40 тис. військовослужбовців на кордоні з Україною, було вбито кілька десятків українських солдатів.

Ситуація погіршується і являє собою серйозну і зростаючу загрозу європейській стабільності і безпеки, а також суверенітету України, зазначила Калнієте.

"Російському режиму доведеться заплатити ціну за свою агресію проти України, а також за те, як він поводиться з Олексієм Навальним. Ми повинні бачити російський уряд таким, яким він є - загрозливою, ненадійною диктатурою, яка зберігає свою владу за допомогою агресії проти своїх сусідів і своїх політичних опонентів. Ми вже бачили цей точний сценарій, що розігрується раніше. Ми не можемо дозволити, щоб це повторилося знову", - підкреслила євродепутат.

"ЄС і держави-члени повинні почати виконувати свої декларації: ми повинні допомогти Україні з військової точки зору з точки зору зміцнення потенціалу, а також політично. Це повинно бути роз'яснено без зволікання вищою владою Європейського Союзу. Крім того, разом з нашими партнерами пора надати Україні План дій щодо членства в НАТО", - резюмувала вона.

Що було раніше

Глава Європейської народної партії (ЄНП) Манфред Вебер раніше в інтерв'ю закликав зупинити реалізацію проекту газопроводу Nord Stream 2 ("Північний потік-2") в разі подальшого загострення ситуації на сході України.



Доповнення

Відносини з Росією сьогодні обговорювалися на відеоконференції міністрів закордонних справ ЄС.



На засіданні, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запропонував покроковий план дій для стримування подальшої ескалації Російською Федерацією.