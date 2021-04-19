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В Европарламенте призывают провести обсуждение российской угрозы Украине

В Европарламенте призывают провести обсуждение российской угрозы Украине

Киев  •  УНН

 • 17285 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Политическая группа “Европейской народной партии” просит на следующей неделе провести парламентские дебаты на пленарной сессии Европарламента касательно наращивания российских сил на границе с Украиной. Об этом говорится в соответствующем заявлении евродепутатов, передает УНН.

Цитата

“Коллективный долг Европы — подтвердить нашу поддержку Украины, и мы хотели бы услышать от президентов Европейской комиссии и Совета Европы, как Европейский Союз намеревается это сделать”, — сказала депутат Европарламента, заместитель председателя группы ЕНП по международным делам Сандра Калниете.

Детали

По словам Евродепутата, Россия сосредоточила более 40 тыс. военнослужащих у границы с Украиной, было убито несколько десятков украинских солдат.

Ситуация ухудшается и представляет собой серьезную и растущую угрозу европейской стабильности и безопасности, а также суверенитету Украины , отметила Калниете.

“Российскому режиму придется заплатить цену за свою агрессию против Украины, а также за то, как он обращается с Алексеем Навальным. Мы должны видеть российское правительство таким, какое оно есть — угрожающей, ненадежной диктатурой, которая сохраняет свою власть посредством агрессии против своих соседей и своих политических оппонентов. Мы уже видели этот точный сценарий, разыгрываемый раньше. Мы не можем позволить, чтобы это повторилось снова ”, - подчеркнула евродепутат.

“ЕС и государства-члены должны начать выполнять свои декларации: мы должны помочь Украине в военном отношении с точки зрения укрепления потенциала, а также политически. Это должно быть разъяснено без промедления высшими властями Европейского Союза. Кроме того, вместе с нашими партнерами пора предоставить Украине План действий по членству в НАТО”, - заключила она.

Что было ранее

Глава Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер ранее в интервью призвал остановить реализацию проекта газопровода Nord Stream 2 (“Северный поток-2”) в случае дальнейшего обострения ситуации на востоке Украины.

Дополнение

Отношения с Россией сегодня обсуждались на видеоконференции министров иностранных дел ЕС.

На заседании, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предложил пошаговый план действий для сдерживания дальнейшей эскалации Российской Федерацией.

Украинские Национальные Новости

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