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У Британії чоловіка засудили до 40 років за убивство школяра самурайським мечем

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Маркуса Монзо засуджено до 40 років ув'язнення за смертельне поранення 14-річного Даніеля Анджоріна самурайським мечем. Зловмисник також поранив п'ятьох людей, включаючи двох поліцейських.

У Британії чоловіка засудили до 40 років за убивство школяра самурайським мечем

Чоловіка засудили до щонайменше 40 років ув'язнення після того, як його визнали винним у вбивстві 14-річного школяра самурайським мечем під час 20-хвилинної сутички у східному Лондоні, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Маркус Монзо смертельно поранив Даніеля Анджоріна через кілька хвилин після того, як школяр вийшов з дому в Ено 30 квітня минулого року. 37-річний чоловік також поранив ще п'ятьох людей, включаючи двох поліцейських.

У Лондоні чоловік напав на перехожих та зарізав 14-річного хлопчика30.04.24, 18:19 • 19965 переглядiв

Присяжні в Олд-Бейлі у середу визнали Монзо, громадянина Бразилії та Іспанії, винним у вбивстві школяра з Вудфорд-Грін. Через уже відбутий термін та інші пом'якшувальні обставини, такі як "хороший характер раніше", Монзо було призначено мінімальний термін ув'язнення у 38 років і 309 днів.

У суді було показано відеозапис з натільної камери поліції, на якому видно, як офіцери намагаються роззброїти Монзо та в результаті отримують серйозні травми.

Виступаючи після слухання, родина Даніеля сказала, що, на їхню думку, "справедливість восторжествувала".

"Це був болісний і травматичний розділ у нашому житті. Жоден вирок не поверне нашого сина Даніеля, якого ми так любили. Даніеля забрали від нас так, як жодна сім'я ніколи не повинна була б пережити", заявили батьки Ебенезер та Грейс Анджорін.

У суді Олд-Бейлі суддя сказав Монзо: "Ваш вибір вживати канабіс протягом місяців і днів був домінуючою причиною вашого стану того дня. Ви були попереджені про його негативний вплив на вас, ви знали, що це робить вас параноїком і, щонайменше, призводить до панічних атак".

Доповнення

У Польщі поліція затримала 40-річного чоловіка без постійного місця проживання, якого підозрюють у незаконному утриманні та побитті 51-річної громадянки України протягом дев’яти днів.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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